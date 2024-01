45 ème Brocante Chéniers, dimanche 18 août 2024.

45 ème Brocante Chéniers Creuse

La brocante de Chéniers est la 4ème plus grande brocante de France avec la présence d’un expert, de plus de 200 exposants professionnels et particuliers.

Rens: 06 25 46 65 93

Le bourg

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 08:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00



L’événement 45 ème Brocante Chéniers a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Pays Dunois