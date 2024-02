44e Salon des collectionneurs Salle des Fêtes 90000 Belfort Belfort, dimanche 14 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-14 09:00

Fin : 2024-04-14 17:00

Organisée par les Collectionneurs & Cartophiles du Territoire de Belfort

Rendez-vous annuel pour les Collectionneurs

Belfort : Au carrefour de la Franche-Comté, de l’Alsace, des Vosges et de la Suisse

Types de collection : Cartes postales, Insignes Militaires, Capsules de Champagne, Livres, Minéraux, Monnaies, Journaux, Autocollants, Stylos, Sous-bocks, Kinders, Timbres, BD, Disques, CD, DVD, Fèves, Échantillons de Parfum, Petites Autos, Télécartes, Pin’s, Étiquettes de Vins, Petite brocante… et beaucoup d’autres Collections.

Bulletin d’Inscription via le site ou au 03 84 21 67 92 / 09 65 38 03 24 (laisser un message)

Blog : http://cctbelfort.canalblog.com/

27 euros la table d’environ 2 m

La 1ère table donne droit à un en-cas (un casse-croûte, une boisson fraîche, une part de gâteau et une boisson chaude)

Salle des Fêtes 90000 Belfort 11, place de la République Belfort 90000 Territoire de Belfort