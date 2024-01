Le pain au levain, les pâtes levées 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais, samedi 9 novembre 2024.

Le pain au levain, les pâtes levées Samedi 9 novembre, 15h00 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 3 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :)

Après une brève introduction sur la fermentation, nous entrons rapidement dans le vif du sujet avec la présentation du matériel nécessaire et de l’intérêt de boulanger soi même. Tout commence par le levain, de l’eau de la farine et les levures ambiantes, nous apprendrons ensemble à lui donner naissance et à l’entretenir. Chaque stagiaire pourra repartir avec du levain prêt à l’emploi. Anticipé par des préparations, nous effectuerons ensemble toutes les étapes de fabrication du pain, le pétrissage, le pointage, le façonnage, l’apprêt et la cuisson du pain. Les stagiaires seront au contact des préparations pour mémoriser les textures et le geste à reproduire. Un ensemble de fiches techniques sera proposé, l’idée étant de pouvoir effectuer vos propres préparations à l’avenir. Billet : https://bookeo.com/eco-formations?type=223WC7AMW18A5F83AD5B

