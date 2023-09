REPRÉSENTION DE THÉÂTRE « GROS » 41 Rue du Moulin Stenay, 6 juin 2024, Stenay.

Stenay,Meuse

GROS – Tout public

Durée : 1h + Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation

Être gros… ou le devenir. Et comment vivre une « surcharge pondérale » au jour le jour ? Avec humour, l’auteur Sylvain Levey interprète sa propre histoire et raconte sa rencontre salvatrice avec le théâtre.

On l’appelle la « crevette ». C’est un enfant tout maigre qui, à l’adolescence, se découvre un appétit d’ogre et se met à grossir. Il ne parvient plus à retrouver son physique d’origine. Être gros est devenu son quotidien. Sans complexe, l’auteur de théâtre Sylvian Levey raconte son enfance et son entrée dans le monde adulte. Heureusement ce garçon sans cesse montré du doigt va découvrir une petite annonce pour des cours de théâtre. Metteur en scène réputé, Matthieu Roy approche avec générosité le récit pudique et plein d’humour d’un acteur devenu auteur. Gros nous fait découvrir en extérieur, dans sa caravane et parmi ses petits plats cuisinés, un homme dont la fragilité et la sincérité invitent à abolir nos jugements et vivre nos différences sans complexe.

Compagnie Veilleur®

De et avec : Sylvain Levey

Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy

Assistante à la mise en scène : Sophie Lewisch

Collaboration artistique : Johanna Silberstein. Tout public

Jeudi 2024-06-06 20:30:00 fin : 2024-06-06 21:30:00. 10 EUR.

41 Rue du Moulin Parc de la Forge

Stenay 55700 Meuse Grand Est



GROS – General public

Duration: 1h + Meeting with the artist after the show

Being fat? or becoming fat. And how do you live with being « overweight » from day to day? With humor, author Sylvain Levey interprets his own story and recounts his life-saving encounter with theater.

They call him the « shrimp ». He’s a skinny kid who, as an adolescent, discovers an ogre?s appetite and starts to put on weight. He can no longer regain his original physique. Being fat has become his daily routine. Uninhibited playwright Sylvian Levey recounts his childhood and his entry into the adult world. Fortunately, this boy who is constantly singled out for criticism comes across an advert for acting lessons. Renowned director Matthieu Roy takes a generous approach to the modest, humorous story of an actor turned playwright. Gros introduces us to a man whose fragility and sincerity invite us to set aside our judgments and live our differences without complexes.

Compagnie Veilleur®

By and with : Sylvain Levey

Stage direction and set design: Matthieu Roy

Assistant director: Sophie Lewisch

Artistic collaboration: Johanna Silberstein

GROS – Público en general

Duración: 1 hora + Encuentro con el artista después de la representación

¿Ser gordo? o convertirse en gordo. ¿Y cómo se vive el « sobrepeso » día a día? Con humor, el dramaturgo Sylvain Levey interpreta su propia historia y relata su encuentro con el teatro, que le salvó la vida.

Le llaman el « langostino ». Es un niño delgado que, al llegar a la adolescencia, descubre un apetito de ogro y empieza a engordar. Ya no puede recuperar su físico original. Estar gordo se convierte en su rutina diaria. El desinhibido dramaturgo Sylvian Levey relata su infancia y su entrada en el mundo de los adultos. Afortunadamente, este chico, constantemente señalado, se topa con un anuncio de clases de interpretación. El célebre director Matthieu Roy aborda con generosidad la modesta y humorística historia de un actor convertido en dramaturgo. Gros nos presenta a un hombre cuya fragilidad y sinceridad nos invitan a dejar a un lado nuestros juicios y a vivir nuestras diferencias sin complejos.

Compagnie Veilleur

Por y con : Sylvain Levey

Dirección de escena y escenografía: Matthieu Roy

Ayudante de dirección: Sophie Lewisch

Colaboración artística: Johanna Silberstein

GROS – Alle Zuschauer

Dauer: 1 Stunde + Treffen mit dem Künstler im Anschluss an die Vorstellung

Dick sein oder werden. Und wie lebt man mit « Übergewicht » von Tag zu Tag? Mit Humor interpretiert der Autor Sylvain Levey seine eigene Geschichte und erzählt von seiner lebensrettenden Begegnung mit dem Theater.

Man nennt ihn die « Garnele ». Er ist ein mageres Kind, das in der Pubertät seinen Appetit entdeckt und immer dicker wird. Es gelingt ihm nicht mehr, sein ursprüngliches Aussehen zu erreichen. Das Dicksein ist zu seinem Alltag geworden. Der Theaterautor Sylvian Levey erzählt ohne Komplexe von seiner Kindheit und seinem Eintritt in die Erwachsenenwelt. Glücklicherweise entdeckt der Junge, der ständig mit dem Finger auf andere gezeigt wird, eine Anzeige für Schauspielunterricht. Matthieu Roy, ein bekannter Regisseur, nähert sich großzügig der schlichten und humorvollen Erzählung eines Schauspielers, der zum Autor wurde. Gros zeigt uns im Freien, in seinem Wohnwagen und inmitten seiner selbstgekochten Gerichte einen Mann, dessen Zerbrechlichkeit und Aufrichtigkeit dazu einladen, unsere Urteile abzubauen und unsere Unterschiede ohne Komplexe zu leben.

Compagnie Veilleur®

Von und mit : Sylvain Levey

Regie und szenische Einrichtung: Matthieu Roy

Regieassistentin: Sophie Lewisch

Künstlerische Mitarbeit: Johanna Silberstein

