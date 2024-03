40 ans / 40 vloaz UBAPAR Salle Guillaume Le Caroff Rostrenen, samedi 20 avril 2024.

Salle des fêtes de Rostrenen.

L’UBAPAR, Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux, existe aujourd’hui depuis 40 ans, et ça se fête !

Au programme : une après-midi gratuite et ouverte à toutes et à tous

– 14h00 Animations (atelier encre végétale, sérigraphie artisanale, balade découverte, jeux géants, atelier familial et ludique pour apprendre le gallo…), scène ouverte, stands des partenaires, portes ouvertes de l’UBAPAR .

– 17h00 Spectacle tout public de musique verte Normalement ça marche de Jean-Yves Bardoul.

– 20h00 Fest-noz avec les groupes Segal, Planchée, Quéré/Le Menn, Llym, Jaffré/Guegan et Breudeur ar Braz.

40 vloaz eo ar rouedad ar bloaz-mañ !

Aozet e vo gouel 40 vloaz an UBAPAR d’ar sadorn 20 a viz Ebrel 2024 e sal ar gouelioù Rostrenn, un darvoud gant prantadoù preder, dizoloadennoù, kejadennoù, sonerezh, prantadoù-buheziñ…

La rezille -la vit depès carante anées e j’alons féter ela !

Venéz don le samedi 20 du mouéz d’avri cantë l’UBAPAR, den la grand’salle des fétes de Rostrenen, pour vivr un temp pllein de runjeries, de nouviaotës, d’echanjes, pour oui de la musiqe e vaer des amuzeries …

Restauration rapide et buvette en continu.

Org. UBAPAR .

Salle Guillaume Le Caroff Impasse de la fontaine

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

