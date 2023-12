LES MATINÉES DES PITCHOUNETS 4 Rue Paul Mendras Marvejols, 5 janvier 2024, Marvejols.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05

Pour initier les plus petits au 7ème art, le cinéma Le Trianon à Marvejols propose des moments privilégiés aux futurs cinéphiles : « Les matinées des Pitchounets » .

Une matinée en famille, au calme, avec une projection adaptée aux plus jeunes (dès 3 ans) suivie d’une animation pour faire durer le plaisir et partager ses idées et ressentis sur la séance vécue.

Pour les novices, le cinéma Le Trianon propose même un diplôme de baptême de cinéma !

Pour ces 2 nouvelles matinées nous emmenons les pitchounets dans « La course au miel » aux côtés d’un phénoménal papa-ours glouton surdoué pour les gaffes, boniments et autres fanfaronnades mais très protecteur avec son fiston. Une délicieuse aventure moderne, tendre, pleine de rebondissement et de péripéties gourmandes, avec des personnages craquants, des chansons entraînantes et un remarquable message d’émancipation.

Les 2 projections seront suivies d’une animation sur l’apiculture proposée par le Rucher École de Marvejols

4 Rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



