STAGES céramique ADULTES 2024

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-11-01 . STAGES CERAMIQUE ADULTES 2024 : « Tournage, initiation ou perfectionnement », toute l’année.

Stage à la carte, animé par I. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire. Déroulement du stage : tournage, initiation ou perfectionnement, avec présence non stop de la formatrice. « Techniques d’émaillage haute température », toute l’année.

Stage à la carte, animé par I. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire. Déroulement du stage : apprendre à gérer la mise en oeuvre de l’émail, la fabrication, la pose et la gestion de l’émaillage lors de la cuisson. « Modelage d’animaux», toute l’année.

Stage à la carte, animé par N. Crestou, dans son atelier à Loye (18). Sur réservation, 300€/ 3 jours /stagiaire. Déroulement du stage : création d’animaux selon

plusieurs techniques de modelage, dans la masse, par plaques, par assemblage. Recherche du mouvement et traitement des surfaces. « Têtes d’expression », toute l’année.

Stage à la carte, animé par N. Crestou, dans son atelier à Loye (18). Sur réservation, 300€/ 3 jours /stagiaire. Déroulement du stage : techniques de modelage, dans la masse,

par plaques, par assemblage « Travail à la plaque », toute l’année.

Stage à la carte, animé par I. Delin, au Couvent de Treigny. Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire, 1 à 4 pers. max.. Déroulement du stage :fabrication de plaques sans crouteuse à l’africaine (lancer de terre). .

4 Rue du Couvent le couvent de treigny

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

