Sully en Sucre ! Voyage-Spectacle de Thomas Volatier 4 Rue du Château Sully, 17 avril 2024, Sully.

Sully Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-23

.

Ah ! Le Congrès International des Souris des Châteaux du Monde ! Ceux qui n’ont jamais vécu ça ne peuvent pas imaginer un Monde plus merveilleux.

Là où votre imagination trouve toutes ses couleurs, vit celui que toutes les Souris Gourmandes connaissent. Il y a fort longtemps que les fraises tagada et les rouleaux de réglisses ont pris l’habitude de lui obéir bien que la barbe à papa n’en fasse décidément qu’à sa tête.

Et devinez quoi, depuis le début du mois d’avril, c’est au Château de Sully que le Prince de la Sucrerie a placé son laboratoire où les guimauves et autres pâtes d’amande sont reines. Alors qu’ils étaient plus jeunes, les enfants de Madame la Duchesse de Magenta ont bien connus le Seigneur de ce royaume alléchant qui n’a de cesse d’inventer encore et encore de nouvelles friandises : il a la tête remplie de pâtes de fruit si bien que même lorsqu’il dort, ses ronflements fabriquent de la framboise…

Réservez vos places et bon congrès à tous !

.

4 Rue du Château Château de Sully

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-18 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)