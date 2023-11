Pose ton « 16 » 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 24 avril 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Envie d’écrire et d’enregistrer un couplet sur une production musicale !

Un technicien du studio « Musique ou Son » va accompagner chaque participant lors de cet atelier.

Le nombre de places est limité !.

2024-04-24 fin : 2024-04-24 16:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Want to write and record a verse for a musical production?

A technician from the « Musique ou Son » studio will accompany each participant during this workshop.

Places are limited!

¿Quieres escribir y grabar una estrofa para una producción musical?

Un técnico del estudio « Musique ou Son » acompañará a cada participante durante este taller.

¡Plazas limitadas!

Lust, eine Strophe für eine Musikproduktion zu schreiben und aufzunehmen!

Ein Techniker des Studios « Musique ou Son » wird jeden Teilnehmer bei diesem Workshop begleiten.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt!

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP