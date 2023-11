Prépare tes vacances 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault, 24 avril 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Cet atelier s’adresse aux jeunes qui souhaitent partir en vacances en solo, en groupes ou en familles. Des professionnels vont leur présenter les dispositifs qui permettent de partir en vacances..

2024-04-24 fin : 2024-04-24 16:00:00. .

4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This workshop is aimed at young people who want to go on vacation alone, in groups or with their families. Professionals will introduce them to the various schemes available to enable them to go on vacation.

Este taller está dirigido a los jóvenes que desean irse de vacaciones solos, en grupo o en familia. Los profesionales presentarán los programas disponibles para ayudarles a irse de vacaciones.

Dieser Workshop richtet sich an Jugendliche, die alleine, in Gruppen oder mit der Familie in den Urlaub fahren möchten. Fachleute werden ihnen die Maßnahmen vorstellen, die es ihnen ermöglichen, in den Urlaub zu fahren.

Mise à jour le 2023-11-12 par ACAP