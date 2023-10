Conte Immobile Odyssée 4 Grande Rue Azay-sur-Cher, 7 avril 2024, Azay-sur-Cher.

Azay-sur-Cher,Indre-et-Loire

Conte Immobile Odyssée interprêté par Fabienne Avisseau à la Touline dans le cadre des Dimanches au pressoir..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 . EUR.

4 Grande Rue

Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Immobile Odyssée tale performed by Fabienne Avisseau at La Touline as part of the Dimanches au pressoir program.

Cuento Immobile Odyssée interpretado por Fabienne Avisseau en La Touline en el marco del ciclo Dimanches au pressoir.

Conte Immobile Odyssée interpretiert von Fabienne Avisseau in La Touline im Rahmen der Dimanches au pressoir.

Mise à jour le 2023-08-22 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire