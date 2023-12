Spectacle musical « Bel Canto » – Les dimanches chez Monsieur Sarrazin 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, 14 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14

Depuis 17 ans, Le Pari soutient la pratique du théâtre amateur en ouvrant ses portes aux compagnies de la région le temps d’une semaine dédiée : Le Pari Passion.

Cet événement permet ainsi à la vie théâtrale associative des Hautes-Pyrénées et des départements voisins d’exprimer sa créativité et sa passion pour le théâtre.

La fabrique Le Pari étant fermée pour cette saison, le Pari Passion prend une pause.

Mais de nouveaux rendez-vous ponctueront la saison, Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Une jolie occasion de rendre hommage à ce grand homme de théâtre qui a fait battre le

cœur du Grenier de Toulouse depuis 1945 et décédé en mars 2023.

L’ensemble PIANISTéNOR se balade depuis quelques années dans les répertoires de la musique classique : Du sacré à l’Opéra, de l’Opérette au Bel Canto. « Le beau chant » : ce sont tous les airs Napolitains, Siciliens, Italiens que nous avons en tête grâce aux Pavarotti, Alagna, Caruso ….

Une mise en scène originale vient mettre en valeur tous ces airs célèbres.

Piano : Alina Barrouillet

Ténor : Franck Grimaud.

EUR.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



