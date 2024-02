3XRIEN Maison de la vie associative MDVA Arles, samedi 20 avril 2024.

3XRIEN Le trio La Même Veine et Olivier Durand mêlent leurs talents dans un spectacle musical et dessiné. Tout est Live ! Le chanteur Kourou FIA présentera deux nouveaux titres en 1ère partie. 20 et 21 avril Maison de la vie associative MDVA 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T18:30:00+02:00 – 2024-04-20T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

3XRIEN

Le grand écran inonde la scène.

Les trois musiciens et le dessinateur plantent le décor.

Les dessins en plans-séquences interviennent pour illustrer les chansons issues de l’album « Sur le fil » du trio « La Même Veine ».

Les mots de Boris Vian, Jacques Prévert ou Louis Aragon, entre autres, résonnent entre chanson pop, musique électro-jazz et évolutions graphiques pour évoquer au spectateur sensations et émotions.

Un spectacle dynamique et captivant pour tout public.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Spectacle live

Olivier Querette