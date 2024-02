3e Troyes Japan Pop Show Troyes, samedi 20 avril 2024.

3e Troyes Japan Pop Show Troyes Aube

Troyes Japan Pop Show c’est une convention axée autour de la culture japonaise et de la Pop culture !



Au programme de nombreuses animations autour des Manga & anime, Jeux vidéo, Cosplay, Tatouages, Danse, Gastronomie, Jeux de plateau et bien d’autres !



> Des espaces entièrement repensés, un nouveau food court et toujours plus d’exposants !

> Une surface de 10.000 m²,

> 3 Scènes,

> Des ateliers dessin et cosplay,

> 1 Village Cosplay,

> Des conférences,

> Des expositions

> Des points de restauration. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Le Cube Troyes Champagne Expo

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@bold-production.fr

L’événement 3e Troyes Japan Pop Show Troyes a été mis à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne