3e EXPO ART PHOTO FERME DUPIRE Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

3e EXPO ART PHOTO Exposition ART PHOTO sculptures et céramiques 6 et 7 avril FERME DUPIRE Exposition ouverte au public et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

3e EXPO ART PHOTO

Exposition ouverte au public Samedi 6 et Dimanche 7️ avril 9h00 à 18h00 Entrée libre et gratuite Galerie G. Sailly – Ferme Dupire Parking gratuit – Accès Ⓜ️ métro Triolo

Rotary Club Villeneuve d’Ascq – district 1670 présente le 6/7 avril la 3ᵉ édition de l’EXPO ART PHOTO après les expositions menées avec succès à la Villa Acacia à Tourcoing en 2021 et 2022.

8 artistes professionnels ont été sélectionnés par une commission dédiée permettant une présentation des œuvres récentes de 5 photographes, et nouveau cette année, 2 sculpteurs et 1 céramiste.

Tous professionnels, récents et à découvrir pour les uns, expérimentés et réputés pour d’autres, les 8 artistes retenus partagent tous un talent certain, une belle créativité et une ouverture vers le public. Certains exposent peu, d’autres sont présentés en France et ailleurs ; ces 4 hommes et 4 femmes méritent une visite pour cette nouvelle exposition.

Le Rotary club de Villeneuve d’Ascq, créé en 1989 par celui de Lille-Est, rassemble des femmes et des hommes investis dans la cité, agissant pour la paix, la lutte contre les inégalités et mène des actions pour la promotion de la culture, de l’éducation et des libertés✨

FERME DUPIRE 80 rue decugis 59 Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}]

