Début : 2024-06-28 20:30:00

Comédie dramatique de Eric Emmanuel Schmitt Un hôtel pas comme les autres, où les clients sont escortés par du personnel en blouse blanche. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés, ni quand ils repartiront par l’ascenseur, ni même où les mènera cet ascenseur. Le docteur S. accompagne de manière énigmatique les clients. L’Hôtel des deux mondes représente un lieu entre la vie et la mort, un lieu où il reste l’espoir que l’ascenseur renvoie la personne vers la vie. Le séjour dans l’hôtel permet aux personnages de mesurer ce qu’ils ont pu rater ou réussir dans leur vie et leur donne une seconde chance pour ceux qui peuvent y retourner… ou au contraire de se libérer d’un poids ou partir sur un dernier acte vers une mort sereine EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est

