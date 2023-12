Théâtre – Mon mariage, mes amis, mes embrouilles (comédie) 39 rue du château Mutzig, 22 juin 2024 21:00, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Léon, célibataire quarantenaire, va enfin se marier avec une superbe mannequin originaire de l’Est rencontrée sur un site de rencontres via internet..

2024-06-22 fin : 2024-06-22 22:15:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Léon, a forty-something bachelor, is finally getting married to a beautiful model from Eastern Europe he met on an Internet dating site.

Léon, un soltero cuarentón, se casa por fin con una bella modelo de Europa del Este a la que conoció en un sitio de citas por Internet.

Léon, ein 40-jähriger Junggeselle, will endlich ein wunderschönes Model aus dem Osten heiraten, das er auf einer Internet-Dating-Website kennengelernt hat.

Mise à jour le 2023-11-14 par Espace Rohan de Mutzig