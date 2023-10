Théâtre – Running crossfit & mojito (comédie) 39 rue du château Mutzig, 13 avril 2024, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Une salle de sport, et deux comédiens qui interprètent plusieurs personnages… c’est Running Crossfit & Mojito !.

2024-04-13 fin : 2024-04-13 22:00:00. EUR.

39 rue du château

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



A gym, and two actors playing several characters… it’s Running Crossfit & Mojito!

Un gimnasio, y dos actores interpretando a varios personajes… ¡es Running Crossfit & Mojito!

Ein Fitnessstudio und zwei Schauspieler, die mehrere Charaktere spielen – das ist Running Crossfit & Mojito!

