A Place To Bury Strangers 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 17 avril 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:30:00

fin : 2024-04-17

A Place To Bury Strangers vous donne rendez-vous le 17 avril à l’Espace Julien..

Les fans du monde entier le savent : Oliver Ackermann nous réserve toujours des surprises. Le chanteur et guitariste du groupe new-yorkais A Place To Bury Strangers enchante et étonne son public depuis près de vingt ans, en combinant post-punk, noise-rock, shoegaze, psychédélisme et musique d’avant-garde de manière aussi impressionnante qu’inattendue. En tant que fondateur de Death By Audio, créateur de pédales qui brouillent les signaux et d’effets d’instruments visionnaires, il a transmis cette excitation et ce gout pour l’invention à d’autres artistes qui se branchent sur son matériel et bousculent les esprits. En concert, A Place To Bury Strangers est une expérience chamanique qui baigne les auditeurs dans un univers sonore grandiose, des changements de direction délirants, des vibrations transcendantales, des expérimentations en temps réel et des trouvailles brillantes.



Alors que nombre de ses pairs de l’underground new-yorkais semblent se poser et ralentir le rythme, la créativité d’Ackermann s’accélère. Il a lancé son propre label : Dedstrange, destiné à promouvoir le travail des renégats du son dans le monde entier. Il a également rafraîchi la formation du groupe, en accueillant le bassiste John Fedowitz et la batteuse Sandra Fedowitz, et le trio n’a jamais sonné aussi actuel, aussi courageux ou aussi mélodique. L’EP Hologram est la première sortie de la nouvelle formation – et la première sur Dedstrange – et il n’est pas exagéré de dire que la réaction a été très enthousiaste. Ghettoblaster a écrit que le vacarme du groupe surpasse tout ce qui a émergé de New York City au cours de la dernière décennie. Brooklyn Vegan a fait l’éloge du chant « terrible et émotif » d’Ackermann, et a salué l’engagement récent du groupe à mettre en avant ses mélodies et ses paroles. Pitchfork, Flood, AllMusic se sont tous alignés pour qualifier Hologram d’exemple du meilleur résultat d’un groupe infatigable, doté d’une discographie riche et d’une volonté inébranlable de créer une musique stimulante et sans précédent. A Place To bury Strangers a sorti son très attendu sixième album See Through You le 4 février 2022 sur son nouveau label Dedstrange et a été acclamé par la critique.







Première partie – Maquina

Le trio dynamique de Lisbonne composé de João, Tomás et Halison, ont pris d’assaut la scène underground portugaise avec leur premier album sorti le 27 janvier 2023, « Dirty Tracks For Clubbing ». Avec leurs performances énergiques qui mélangent harmonieusement la culture de la danse et la musique, le groupe a su se forger rapidement une réputation.

Maquina explore sans crainte les frontières du minimalisme et de la techno industrielle, apportant des éléments de musique rock et électronique dans leur son unique.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



