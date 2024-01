38ème Fête de la châtaigne Éguzon-Chantôme, vendredi 1 novembre 2024.

Un voyage au cœur de la châtaigne pour s’approprier ce fruit, de son origine et de sa récolte dans la commune jusqu’à sa transformation et sa dégustation, le tout dans une aventure culturelle, gustative et sportive.

38_ème fête de la châtaigne d’Eguzon La Boissellerie des bricoleurs, exposants dans les rues, salon de la Rando, animations et concert…

Les randos pédestres s’étaleront sur 3 jours du 1er au 3 novembre 2024.

Programme à venir. EUR.

Place de la république

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-01 10:00:00

fin : 2024-11-02 18:00:00



