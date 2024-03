37e Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance & VHC VHRS Sauveterre-la-Lémance, samedi 29 juin 2024.

37e Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance & VHC VHRS Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

37e édition du Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance et 7e VHC 2e VHRS organisés par l’ASA Gascogne Agenais et l’Écurie du Haut Bois, ligue Nouvelle Aquitaine Sud.

37e édition du Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance et 7e VHC 2e VHRS organisés par l’ASA Gascogne Agenais et l’Écurie du Haut Bois, ligue Nouvelle Aquitaine Sud. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30

Le bourg

Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ecurieautoduhautbois-fumel@orange.fr

L’événement 37e Rallye de Sauveterre Vallée de la Lémance & VHC VHRS Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Fumel Vallée du Lot