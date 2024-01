Balade découverte sur la plage d’Hermanville (comprend un atelier cerf volant) 37 Bd 3e Division Infanterie Britannique Hermanville-sur-Mer, mardi 20 août 2024.

Hermanville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Carole,votre accompagnatrice, vous invite à venir découvrir en « famille » les activités nautiques liées au vent sur la plage d’Hermanville sur Mer : le cerf-volant ou l’aile tractée terrestre.

Dès 6 ans, fabriquez votre propre cerf-volant en tyvek que vous ornerez selon votre imagination puis vous irez le faire voler sur la plage. Levez les yeux et regardez le prendre le vent et virevolter au dessus de votre tête… Modèle du cerf-volant selon l’âge de la personne sur l’atelier.

A partir de 12 ans, Carole vous propose de vous initier aux techniques de vol en ailes tractées terrestres sur la plage. Les pieds bien plantés dans le sable, c’est parti pour les sensations…

Ou bien, partez à la découverte des richesses de l’estran de la Côte de Nacre. Équipés de seaux et d’épuisettes, vous observerez les habitants de la plage et étudierez leur mode de vie. Attention, ça grouille !

Venez exprimer votre créativité en communion avec les éléments marins. Séance de LandArt sur l’estran d’Hermanville-sur-Mer, n’oubliez pas votre seau et votre matériel de sculpture.

Ces sorties labellisées « balades nautiques » vous sont proposées de juin à octobre suivant les marées basses et les conditions météorologiques. Des dates sont déjà fixées les jeudi (Pêche à pied), mardis (cerf-volant) ou mercredi (découverte du Plancton) en juillet et août.

N’oubliez pas de prévoir en fonction des conditions

météorologiques : vêtements adaptés, lunettes de soleil, bottes, gants…

(1-2 km/1h30) – Niveau 1

.

37 Bd 3e Division Infanterie Britannique Club de Voile et Loisirs d’Hermanville

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie cvlh14@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Caen la Mer