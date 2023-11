La Maison Sublime 36 Rue aux Juifs Rouen, 4 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Accompagnés d’un guide conférencier partez à la découverte de la crypte archéologique renfermant cet édifice unique en France, le plus ancien monument juif de France, témoin de l’implantation de la communauté juive à Rouen depuis le XIe siècle.

« Que cette maison soit sublime », voici l’un des graffiti en hébreu gravé sur les pierres de ce monument construit vers 1100. Redécouvert en 1976 sous la cour du palais de justice de Rouen, ses vestiges n’ont alors cessé d’alimenter les débats quant à son usage d’origine. Ecole rabbinique, résidence privée ou encore synagogue, aujourd’hui encore le mystère reste entier.

Construite au début du 12ème siècle, la Maison Sublime est un édifice roman en pierre de taille. Bien que sa fonction ne soit pas tranchée, la présence de graffitis hébraïques gravés sur ses murs confirme son appartenance à la communauté juive de Rouen. Elle est ainsi le plus ancien monument juif subsistant en France.

La Maison Sublime est le témoignage architectural d’un pan important de l’histoire de la ville, celui du judaïsme médiéval. Du 11ème siècle jusqu’au début du 14ème siècle la communauté juive de Rouen joue un rôle majeur dans l’essor économique, intellectuel et spirituel de la ville..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 15:30:00.

36 Rue aux Juifs

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Accompanied by a guide, discover the archaeological crypt containing this unique building in France, the oldest Jewish monument in France, witnessing the establishment of the Jewish community in Rouen since the 11th century.

« May this house be sublime » is one of the graffiti in Hebrew engraved on the stones of this monument built around 1100. Rediscovered in 1976 under the courtyard of the Rouen courthouse, its remains have not ceased to fuel debates about its original use. Whether it was a rabbinical school, a private residence or a synagogue, the mystery remains.

Built at the beginning of the 12th century, the Sublime House is a Romanesque stone building. Although its function is not clear-cut, the presence of Hebrew graffiti engraved on its walls confirms that it belonged to the Jewish community of Rouen. It is thus the oldest surviving Jewish monument in France.

The Sublime House is the architectural testimony of an important part of the city’s history, that of medieval Judaism. From the 11th century until the beginning of the 14th century, the Jewish community of Rouen played a major role in the economic, intellectual and spiritual development of the city.

Acompañado por un guía, descubra la cripta arqueológica que alberga este edificio único en Francia, el monumento judío más antiguo de Francia, testigo del establecimiento de la comunidad judía en Ruán desde el siglo XI.

« Que esta casa sea sublime » es uno de los grafitis en hebreo grabados en las piedras de este monumento construido hacia 1100. Redescubierto en 1976 bajo el patio del Palacio de Justicia de Ruán, sus restos no han dejado de alimentar debates sobre su uso original. Si fue una escuela rabínica, una residencia privada o una sinagoga, el misterio persiste hoy en día.

Construida a principios del siglo XII, la Casa Sublime es un edificio románico de piedra. Aunque su función no está clara, la presencia de graffiti hebreos grabados en sus muros confirma que perteneció a la comunidad judía de Ruán. Se trata, pues, del monumento judío más antiguo que se conserva en Francia.

La Maison Sublime es el testimonio arquitectónico de una parte importante de la historia de la ciudad, la del judaísmo medieval. Desde el siglo XI hasta principios del XIV, la comunidad judía de Ruán desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico, intelectual y espiritual de la ciudad.

In Begleitung eines Fremdenführers entdecken Sie die archäologische Krypta dieses einzigartigen Gebäudes in Frankreich, das älteste jüdische Denkmal Frankreichs, das von der Ansiedlung der jüdischen Gemeinde in Rouen seit dem 11.

jahrhundert. « Möge dieses Haus erhaben sein » ist eines der hebräischen Graffiti, die in die Steine des um 1100 errichteten Gebäudes eingraviert sind. Die 1976 unter dem Hof des Gerichtsgebäudes von Rouen wiederentdeckten Überreste des Gebäudes gaben Anlass zu Diskussionen über seine ursprüngliche Nutzung. Ob es sich um eine Rabbinerschule, eine Privatresidenz oder eine Synagoge handelte, bleibt bis heute ein Rätsel.

Das Maison Sublime wurde Anfang des 12. Jahrhunderts als romanisches Gebäude aus Quadersteinen errichtet. Obwohl seine Funktion nicht eindeutig geklärt ist, bestätigen die hebräischen Graffiti an seinen Wänden seine Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde von Rouen. Das Gebäude ist somit das älteste noch erhaltene jüdische Denkmal in Frankreich.

Das Maison Sublime ist ein architektonisches Zeugnis eines wichtigen Teils der Stadtgeschichte, nämlich des mittelalterlichen Judentums. Jahrhundert bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts spielte die jüdische Gemeinde von Rouen eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen, intellektuellen und spirituellen Aufschwung der Stadt.

