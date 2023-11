Atelier : le jardin potager 356 Rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin, 13 avril 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Jardiner avec un sol vivant, savoir associer les plantes pour une approche de la permaculture.

Prévoir une tenue adaptée et une paire de bottes.

Inscription obligatoire

Rendez-vous à la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable..

2024-04-13 15:00:00 fin : 2024-04-13 17:00:00. .

356 Rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Gardening with living soil, combining plants for a permaculture approach.

Bring appropriate clothing and a pair of boots.

Registration required

Meet at the Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Jardinería con tierra viva, saber combinar las plantas para un enfoque de permacultura.

Traer ropa adecuada y un par de botas.

Inscripción obligatoria

Cita en la Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Mit einem lebendigen Boden gärtnern, Pflanzen kombinieren können für eine Annäherung an die Permakultur.

Angemessene Kleidung und ein Paar Stiefel mitbringen.

Anmeldung erforderlich

Treffpunkt: Maison de l’éducation à l’environnement et au développement durable (Haus der Umweltbildung und der nachhaltigen Entwicklung).

