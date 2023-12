Soirée Murder 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Un meurtre a été commis au cours de la soirée par un des convives. Bien entendu tout le monde est suspect, le meurtrier est parmi vous et doit ne pas se faire découvrir. Chacun cherche à savoir qui a tué et tente de ne pas se faire accuser à tort….

35 rue Aliénor d’Aquitaine La Cabane du Lac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A murder has been committed during the evening by one of the guests. Of course, everyone is a suspect: the murderer is among you and must not be discovered. Everyone is trying to find out who did it, and to avoid being falsely accused…

Uno de los invitados ha cometido un asesinato durante la velada. Por supuesto, todos son sospechosos: el asesino está entre vosotros y no debe ser descubierto. Todos intentan averiguar quién lo mató y evitar ser acusados falsamente…

Im Laufe des Abends wird von einem der Gäste ein Mord begangen. Natürlich ist jeder verdächtig, der Mörder befindet sich unter Ihnen und darf nicht entdeckt werden. Jeder versucht herauszufinden, wer der Mörder ist und versucht, nicht zu Unrecht beschuldigt zu werden…

