34ème Salon d’Automne – Salon « P.12 »

Marne Dormans Le 34ème Salon d’Automne, exposition de peintures, sculptures, métiers d’art… , se déroulera du Jeudi 13 au Dimanche 30 octobre 2022, au Moulin d’en Haut à Dormans. Entrée libre du Jeudi au Dimanche de 14h00 à 18h00. ***Vernissage le samedi 15 octobre 2022 à partir de 17h00***

en présence de Christian Bruyen, Président du Conseil Départemental & Michel Courteaux, Maire de Dormans.

