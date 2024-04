34E PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier, jeudi 25 avril 2024.

34E PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier Hérault

L’Espace Saint-Ravy est heureux d’accueillir à nouveau l’association les Briscarts pour le 34e Parcours d’Ateliers d’Artistes de Montpellier et sa Métropole. les 27 et 28 avril 2024 de 11H à 19h

L’Espace Saint-Ravy est heureux d’accueillir à nouveau l’association les Briscarts pour le 34e Parcours d’Ateliers d’Artistes de Montpellier et sa Métropole. les 27 et 28 avril 2024 de 11H à 19h

Exposition collective du 25 au 28 avril 2024 à l’Espace Saint-Ravy. Elle s’accompagne de l’ouverture de leurs ateliers durant le week-end de 11h à 19h. Pour cette édition, ils ont travaillé sur le thème Animal

L’association est inscrite dans la dynamique de la ville depuis 2008. Deux fois par an, au printemps puis en automne, les Parcours d’Ateliers d’Artistes sont un événement incontournable de la vie culturelle de Montpellier et de sa Métropole. Les artistes présentés à l’Espace Saint-Ravy accueillent le public dans leurs ateliers, accessibles grâce à un plan, téléchargeable sur le site briscarts.com, recensant par quartier tous les participants du PAAM. Le public pourra aussi acquérir les œuvres proposées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 11:00:00

fin : 2024-04-25 19:00:00

A montpellier et dans la métropole

Rue Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie briscarts@gmail.com

L’événement 34E PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2024-04-04 par OT MONTPELLIER