34e édition Course A Paolina L’Île-Rousse, samedi 28 septembre 2024.

L’Associu Spurtivu A Paolina organise la course A Paolina, événement mêlant sport et histoire 70 km de course pédestre sur route en individuel, en équipe de 2, 4 ou 8 et en run and bike depuis L’Ile-Rousse jusqu’au village de Morosaglia.

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse

