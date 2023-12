Exposition : « Ils ont vu le débarquemet à Juno Beach et la libération de Carpiquet » / Festival la semaine acadienne 34 avenue des Français Bernières-sur-Mer, 1 juin 2024, Bernières-sur-Mer.

Bernières-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Ils se prénomment Joseph, Nicole, Paulette, Rémy, Marguerite, Janine…..

Ils étaient âgés de 12, 15, 18 ans, 20 ans….

Ils étaient à Saint-Aubin, Bernières, Courseulles, Douvres-la-Délivrande, le 6 juin 1944, lorsque les soldats canadiens débarquèrent sur la zone de Juno Beach pour les libérer de l’occupation allemande. Ils étaient aussi à Carpiquet en juillet 1944 lors des combats pour la prise de l’aéroport.

80 ans après, dans le cadre des cérémonies commémoratives du Débarquement, l’association « La semaine acadienne » et l’association « Mémoire collective de Carpiquet » leur consacrent une exposition, dans la partie ouest de la célèbre maison des Canadiens à Bernières-sur-Mer, rachetée récemment par la communauté de communes Cœur de Nacre.

Mêlant portraits au crayon réalisés par Jacques Doll, lui même présent le Jour J, à partir de documents d’époque, photos actuelles de Bernadette Taupy ainsi que Maryvonne Lépine, et témoignages, elle donne l’image et la parole à ces 72 témoins qui n’ont jamais oublié ces jours synonymes de libération, mais aussi de souffrance.

Des témoignages d’autant plus précieux que, malheureusement, les voix de la plupart de ces témoins se sont aujourd’hui éteintes..

34 avenue des Français Maison des Canadiens Côté Ouest

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie



