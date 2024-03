33ème Fête des Plantes Jenzat, dimanche 7 avril 2024.

33ème Fête des Plantes Jenzat Allier

Un large choix de plantes vivaces, arbres et arbustes, bulbes, rosiers et plantes rares et de collection.

Conseils de culture.

Artisanat et produits du terroir.

Animations.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place et Rue de l’église, Cour du Prieuré

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesjenzat@gmail.com

