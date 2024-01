Guillaume Meurice – Meurice 2027 32 rue Léopold Faye Marmande, vendredi 26 avril 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Guillaume Meurice est votre candidat.

Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, le personnel

politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.

EUR.

32 rue Léopold Faye Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Val de Garonne