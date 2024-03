31ème Multirandonnée des Vals de Gartempe Etang Saint Sennery Pleumartin, vendredi 9 août 2024.

31ème Multirandonnée des Vals de Gartempe Multirandonnée pédestres, VTT, cavaliers et attelages sur 1 à 3 jours 9 – 11 août Etang Saint Sennery sur inscriptiion limitée à 270 participants

Début : 2024-08-09T08:00:00+02:00 – 2024-08-09T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T15:00:00+02:00

Multirandonnée pédestres, cavaliers, attelages (24km/jour) VTT (60 km/jour) sur 1,2 ou 3 jours au choix. Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, casse croûte à mi-parcours matin et après midi compris. Animation le samedi soir. Site Etang de St Sennery (sans électricité) avec douches et toilettes sèches. Visites patrimoniales et savoir-faire locaux sur parcours. Passage à Pleumartin, Leigne Les Bois.

Possibilité d’accueil le jeudi 8/8 avec diner.

Etang Saint Sennery pleumartin86450 Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

