31ème édition du Petit marché de Souché Niort, dimanche 7 avril 2024.

31e Petit marché de Souché dimanche 7 avril 2024 de 09h00 à 13h00 rue de la mairie à Souché à Niort.

Une vingtaine de producteurs et artisans seront présents, proposant produits frais et locaux et créations.

Programme:

10h 13h Visite de l’expo du Lambon, LuminOr, Fabien Pandraud

10h 11h Entretien et visite du Jardin qui bourdonne dans le Chemin des brouettes (rue du Vieux Puits)

11h 13h El Chino Latino Social Club (répertoire latino métissé, salsa et chanson française), Buvette par l’APE Jean Mermoz

11h30 Crieur, DFD 79, Sensibilisation troubles de l’apprentissage

Le Petit marché est organisé par la Vie de quartier de Souché. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Rue de la Mairie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement 31ème édition du Petit marché de Souché Niort a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Niort Marais Poitevin