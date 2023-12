Chemin des métaphores – Spectacle de marionnettes 315 Rue de Reichstett Gouesnou Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20 11:15:00 . Après avoir travaillé ce nouveau spectacle à Gouesnou à l’automne avant de le présenter pour la première fois au festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, Juan Perez Escala revient nous offrir le temps de rêver à travers un parcours initiatique rempli de métaphores. Informations pratiques :

Dans le cadre du festival Nananère

Durée 45 minutes

Tout public, dès 5 ans. .

315 Rue de Reichstett Centre Henri-Queffélec

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne

