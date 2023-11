Théâtre d’humour avec « Pourquoi les Poules préfèrent être élevées en batterie » à Aunay-sur-Odon 31 Rue de Vire Les Monts d’Aunay, 20 avril 2024, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Dans le cadre de l’organisation de la Journée de la Terre par Pré-Bocage Intercom découvrez cette pièce de théâtre d’humour.

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’ œuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles… En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition humaine !.

2024-04-20 20:30:00 fin : 2024-04-20 21:40:00. .

31 Rue de Vire Pré-Bocage Intercom

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



As part of the organization of Earth Day by Pré-Bocage Intercom, discover this humorous play.

Professor Rouger, director of the mobile agricultural school, discusses the rights of the hen and the living conditions of the egg. But why do hens feel the need to stick together, in conditions that seem so unenviable? Between scientific information and more debatable statements, chicken and goose bumps, this pseudo-conference invests both the field of the absurd and the metaphysical to reflect, with a sharp and offbeat eye, very topical issues… Jérôme Rouger, an expert in the art of misdirected speeches, delivers an unfailingly funny speech, a joyous metaphor for the human condition!

En el marco de la organización del Día de la Tierra por Pré-Bocage Intercom, descubra esta obra humorística.

El profesor Rouger, director de la escuela móvil de agricultura, habla de los derechos de la gallina y de las condiciones de vida del huevo. Pero, ¿por qué las gallinas sienten la necesidad de permanecer unidas en condiciones que parecen tan poco envidiables? Mezcla de información científica y de afirmaciones más discutibles, de gallinas y de piel de gallina, esta pseudoconferencia aborda tanto lo absurdo como lo metafísico para reflejar algunos temas de gran actualidad con una mirada aguda y fuera de lo común… Jérôme Rouger, especialista en discursos mal dirigidos, pronuncia un discurso infaliblemente divertido, ¡una alegre metáfora de la condición humana!

Im Rahmen der Organisation des Tags der Erde durch Pré-Bocage Intercom können Sie dieses humorvolle Theaterstück entdecken.

Professor Rouger, der Leiter der ambulanten Landwirtschaftsschule, spricht über die Rechte von Hühnern und die Lebensbedingungen von Eiern. Warum haben Hühner das Bedürfnis, sich aneinander zu klammern, auch wenn die Bedingungen nicht gerade beneidenswert sind? Zwischen wissenschaftlichen Informationen und fragwürdigen Aussagen, Angsthasen und Gänsehaut, bewegt sich diese Pseudo-Konferenz sowohl im Bereich des Absurden als auch der Metaphysik, um mit einem scharfen und versetzten Blick sehr aktuelle Probleme zu reflektieren… Jérôme Rouger, ein Spezialist für verdrehte Ansprachen, bietet hier eine Rede von unerschütterlicher Komik, eine fröhliche Metapher für die menschliche Kondition!

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche