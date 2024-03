30ème Fête des Jardiniers Château et jardins du Lude Le Lude, samedi 1 juin 2024.

30ème Fête des Jardiniers La Fête des Jardiniers célèbre son 30ème anniversaire! 1 et 2 juin Château et jardins du Lude 9€ (gratuit -18 ans). L’entrée inclut l’accès au château, aux jardins et à la fête des jardiniers. Entrée valable sur une journée. Possibilité de sortir du site et d’y revenir sur la même journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

La Fête des Jardiniers célèbre son 30ème anniversaire!

Au seuil de l’été, les amateurs d’art de vivre au jardins ont rendez-vous au Château du Lude pour cette grande manifestation.

Toujours présents pour l’événement, près de 60 exposants envahissent paisiblement la grande terrasse, créant un jardin éphémère et coloré.

Collectionneurs de plantes, pépiniéristes, horticulteurs proposent le meilleur de leur production: arbres, arbustes, plantes ornementales ou potagères, graminées, plantes de terrains sec ou humide, tous les jardiniers trouvent leur bonheur.

On trouve également tout le nécessaire pour entretenir et décorer le jardin avec des stands d’outillage, de vêtements d’extérieur, de brocante et déco de jardin.

Depuis quelques éditions, cesexposants sont rejoints pas les producteurs de délices du terroir: fromages, miel, tisanes, pain bio ou encore légumes frais.

La Fête des Jardiniers, c’est avant tout un lieu où apprendre et s’informer.

Les visiteurs assistent ou participent aux nombreux ateliers répartis dans les jardins. Des professionnels dispensent leur savoir-faire et leurs techniques auprès du public. Les enfants ne sont pas oubliés. Ils s’initient au jardinage avec des ateliers de plantation et de sensibilisation à l’environnement.

Une journée dédiée aux libres de jardin

La littérature dédiée au jardin et aux plantes est mise à l’honneur durant la Fête des Jardiniers. Le samedi, le Prix PJ Redouté est remis à la meilleure publication de l’année sur le thème des jardins ou des plantes. Livres de botanique, beaux livres, romans, recueils de poésie, livres de conseils pratiques, toutes les catégories sont représentées.

30 ans, ça se fête!

Pour célébrer l’anniversaire d’une fête des plantes, quoi de mieux que le baptême d’une rose, reine des fleurs et des jardins?

Samedi 1er, le public pourra assister à cette cérémonie et découvrir la rose « Château du Lude » créée par les pépinières Guillot pour l’occasion, avec pour parrain M. Stéphane Bern.

Des activités pour toute la journée.

Durant ce week-end, le château est aussi ouvert à la visite. les pièces, réparties sur 5 niveaux, font découvrir la vie quotidienne d’un château privé habité en continu depuis plus de 270 ans. Des cuisines, au niveau des douves, à l’appartement du personnel et la lingerie, au sommet de la tour, en passant par les salons d’apparat, la bibliothèque ou encore la chappelle, on découvre tous les aspects d’une grande demeure.

Les enfants se déguisent en princesse ou en chevalier le temps de le visite et sont accompagnés dans leur découvert par Timoléo et son livret de jeux.

Le dimanche après-midi, rendez-vous aux cuisines pour un moment de gourmandise. Les anciens fourneaux à bois reprennent du service pour confectionner les confitures à partir des fruits du potager. On les déguste ensuite sur des crêpes bien chaudes.

Quelques infos pratiques

des points de restauration sont prévus sur le site

les jardins et la fête des jardiniers sont accessibles aux PMR

stationnement en ville et à la sortie du Lude en direction du Mans et de CHâteau du Loir

Château et jardins du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d’un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l’anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s’y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite. à 17km de l’A11/A28

©chateaudulude