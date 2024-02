30ème Festival des Arts de la Rue Miramont-de-Guyenne, jeudi 1 août 2024.

30ème Festival des Arts de la Rue Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Pour la 30ᵉ édition, la commune vous invite à 4 jours de fête, de rire et d’émotion au coeur de la bastide. Pour les petits, pour les grands, les amoureux des bons mots ou les entraînés des zigomatiques, il y en aura pour tout le monde. Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-04

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 30ème Festival des Arts de la Rue Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-01-25 par OT du Pays de Lauzun