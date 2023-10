Villes en Scène > Spectacle « Drache Nationale » 30 Rue Waldeck-Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët, 5 avril 2024, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Cirque, jonglerie – Compagnie Scratch

Drache nationale : nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale.

Comme une impression de se réveiller chaque jour sous la drache nationale… Alors, comment positiver quand tout part de travers ?

Tom Boccara, Gaëlle Coppée et Denis Michiels se réunissent autour de cette question essentielle à leurs yeux et tenteront d’y répondre avec des balles, des massues, des K-way, de la pluie, une reine déchue, une boum, la mort d’un meilleur ami, des rêves ratés, la liste des pires merdes du monde et surtout : de la jonglerie.

Avec un goût prononcé pour le bricolage et l’imagination, le trio s’amuse à bâtir des univers en deux coups de cuillères à pot, pour un rendez-vous irrésistible d’humanité. Une ode à la petite lumière

dans l’obscurité, au sourire sous une drache nationale, au beau dans le tout pourri.

Plaçant la manipulation d’objets au centre de ses recherches, la compagnie Scratch défend « un jonglage qui parle », permettant d’exprimer les émotions, les envies, les échecs, les doutes… la vie !

En 2021, Gaëlle Coppée a reçu le Prix SACD de l’auteur de création jonglée en France.

Billetterie dans nos Bureaux d’Information Touristique et sur notre site de réservation en ligne : www.reservation.ot-montsaintmichel.com..

30 Rue Waldeck-Rousseau Salle Le Rex

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie



Circus, juggling – Compagnie Scratch

Drache nationale: the popular name given to the heavy rain that sometimes falls in Belgium on National Day.

It’s like waking up every day under the national flag? So how do you stay positive when everything goes wrong?

Tom Boccara, Gaëlle Coppée and Denis Michiels have come together to answer this essential question with balls, clubs, K-way jackets, rain, a deposed queen, a party, the death of a best friend, failed dreams, a list of the world?s worst shits and, above all, juggling.

With a penchant for tinkering and imagination, the trio have fun building universes in two spoonfuls, for an irresistible rendezvous of humanity. An ode to the little light

in the darkness, to smiling under a national flag, to beauty in a rotten world.

Placing the manipulation of objects at the heart of its research, the Scratch company defends « a juggling that speaks », allowing the expression of emotions, desires, failures, doubts? life!

In 2021, Gaëlle Coppée was awarded the SACD prize for the best juggling author in France.

Circo y malabares – Compagnie Scratch

Drache nationale: nombre popular que recibe la lluvia torrencial que a veces cae en Bélgica el Día Nacional.

Es como despertarse con la bandera nacional todos los días? ¿Cómo mantenerse positivo cuando todo va mal?

Tom Boccara, Gaëlle Coppée y Denis Michiels se han reunido para responder a esta pregunta esencial, utilizando pelotas, palos, chaquetas K-way, lluvia, una reina depuesta, una fiesta, la muerte de un mejor amigo, sueños fallidos, una lista de las peores mierdas del mundo y, sobre todo, malabares.

Con una inclinación por el jugueteo y la imaginación, el trío se divierte construyendo mundos en dos cucharadas, para una cita irresistiblemente humana. Una oda a la pequeña luz

en la oscuridad, una sonrisa bajo el himno nacional, la belleza en medio de todo lo podrido.

Situando la manipulación de objetos en el centro de su investigación, la compañía Scratch defiende « un malabarismo que habla », permitiendo la expresión de emociones, deseos, fracasos, dudas… ¡la vida!

En 2021, Gaëlle Coppée recibió el premio SACD a la mejor creación malabarista de Francia.

Zirkus, Jonglieren – Compagnie Scratch

Nationaldrache: Eine volkstümliche Bezeichnung für den starken Regen, der manchmal am Nationalfeiertag über Belgien niedergeht.

Man hat das Gefühl, jeden Tag unter der Nationalflagge aufzuwachen Wie kann man positiv denken, wenn alles schief läuft?

Tom Boccara, Gaëlle Coppée und Denis Michiels haben sich um diese für sie wichtige Frage versammelt und versuchen, sie mit Bällen, Keulen, K-ways, Regen, einer gefallenen Königin, einer Party, dem Tod des besten Freundes, gescheiterten Träumen, der Liste der schlimmsten Scheiße der Welt und vor allem: Jonglieren zu beantworten.

Mit einer ausgeprägten Vorliebe für Basteleien und Phantasie baut das Trio mit zwei Teelöffeln ein Universum auf und sorgt für ein unwiderstehliches Rendezvous der Menschlichkeit. Eine Ode an das kleine Licht

in der Dunkelheit, an das Lächeln unter einer Nationalflagge, an das Schöne im Verrotteten.

Die Kompanie Scratch stellt die Manipulation von Objekten in den Mittelpunkt ihrer Forschung und verteidigt « ein Jonglieren, das spricht », das es ermöglicht, Emotionen, Wünsche, Misserfolge, Zweifel… das Leben auszudrücken!

Im Jahr 2021 wurde Gaëlle Coppée mit dem SACD-Preis als Autorin von Jonglierkunst in Frankreich ausgezeichnet.

