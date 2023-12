So La Lune – Concert 30 rue Jean-Marie Le Bris Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 . So La Lune se fait remarquer dès 2019 avec la sortie de son premier EP Tsuki qui suscite la curiosité des plus fins auditeurs de rap. C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) qu’il viendra affirmer son identité.

En mai 2022, So La Lune dévoile son premier projet : Fissure de vie. Informations pratiques :

Salle La Grande Carène

Ouverture des portes à 19h30

30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200

