Journée d’hommage à Jean-Luc PARANT – Maison de l’art vivant 30 rue d’Argentan Vimoutiers, 13 avril 2024, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

La Maison de l’art vivant :

Si Le Bout des Bordes est le nom de la revue de Jean-Luc Parant autant que de toutes ses maisons, représentant au fond son lieu de vie imaginaire et créatif, il devient aussi aujourd’hui l’association des amis de Jean-Luc Parant qui veulent voir plus loin et donner un avenir à ce lieu.

Ce projet commun vise à tenir ensemble la mémoire et le devenir de l’œuvre de Jean-Luc Parant (1944 – 2022) par ses traits merveilleux, à la fois magie et exception, tels qu’ils survivent dans son immense bibliothèque, son cabinet de curiosités (animaux empaillés, cruches, coquillages et œufs d’oiseaux), son atelier et son musée sentimental.

Autant de merveilles que l’association a à cœur de faire vivre en organisant des visites de l’atelier et de la bibliothèque, des expositions temporaires et permanentes, en élaborant le catalogue raisonné de Jean-Luc Parant ainsi qu’un colloque annuel au printemps.

Programme :

15h00 : présentation de l’exposition

16h00 : conférence sur l’œuvre de Jean-Luc Parant (1h)

19h00 : cocktail normand

21h00 : fermeture des portes.

2024-04-13 15:00:00 fin : 2024-04-13 21:00:00. .

30 rue d’Argentan La Maison de l’art vivant

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



La Maison de l’art vivant :

If Le Bout des Bordes is the name of Jean-Luc Parant’s magazine as much as it is of all his houses, representing in essence his imaginary and creative home, today it also becomes the association of friends of Jean-Luc Parant who want to see further ahead and give this place a future.

This joint project aims to hold together the memory and future of the work of Jean-Luc Parant (1944 – 2022) through its marvellous traits, both magical and exceptional, as they survive in his immense library, his cabinet of curiosities (stuffed animals, jugs, shells and bird eggs), his studio and his sentimental museum.

All these marvels are brought to life by the association, which organizes tours of the studio and library, temporary and permanent exhibitions, the Jean-Luc Parant catalog raisonné and an annual spring symposium.

Program :

3:00 pm: exhibition presentation

4:00 pm: lecture on the work of Jean-Luc Parant (1 hour)

7:00 pm: Norman cocktail

9:00 pm: doors close

La Casa del Arte Vivo:

Si Le Bout des Bordes es el nombre de la revista de Jean-Luc Parant tanto como el de todas sus casas, representando en esencia su hogar imaginario y creativo, ahora es también el nombre de la asociación de amigos de Jean-Luc Parant que quieren ver más allá y dar un futuro a este lugar.

El objetivo de este proyecto conjunto es mantener unidos la memoria y el futuro de la obra de Jean-Luc Parant (1944 – 2022) a través de sus maravillosos elementos, a la vez mágicos y excepcionales, tal y como perviven en su inmensa biblioteca, su gabinete de curiosidades (animales disecados, jarras, conchas y huevos de pájaro), su estudio y su museo sentimental.

Todas estas maravillas cobran vida gracias a la asociación, que organiza visitas al estudio y la biblioteca, exposiciones temporales y permanentes, el catálogo razonado de Jean-Luc Parant y un coloquio anual en primavera.

Programa :

15:00: presentación de la exposición

16:00: conferencia sobre la obra de Jean-Luc Parant (1 hora)

19:00: cóctel normando

21:00: cierre de puertas

Das Haus der lebenden Kunst :

Le Bout des Bordes ist der Name von Jean-Luc Parants Zeitschrift ebenso wie von all seinen Häusern und stellt im Grunde seinen imaginären und kreativen Lebensort dar. Heute wird er auch zum Verein der Freunde von Jean-Luc Parant, die weiter denken und diesem Ort eine Zukunft geben wollen.

Dieses gemeinsame Projekt zielt darauf ab, die Erinnerung und die Zukunft des Werks von Jean-Luc Parant (1944 – 2022) mit seinen wunderbaren, magischen und außergewöhnlichen Zügen zusammenzuhalten, wie sie in seiner riesigen Bibliothek, seinem Kuriositätenkabinett (ausgestopfte Tiere, Krüge, Muscheln und Vogeleier), seinem Atelier und seinem sentimentalen Museum weiterleben.

Der Verein organisiert Besuche des Ateliers und der Bibliothek, temporäre und permanente Ausstellungen, den Catalogue raisonné von Jean-Luc Parant sowie ein jährliches Kolloquium im Frühjahr.

Programm :

15.00 Uhr: Einführung in die Ausstellung

16.00 Uhr: Vortrag über das Werk von Jean-Luc Parant (1 Stunde)

19.00 Uhr: Normannischer Cocktail

21.00 Uhr: Schließung der Türen

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité