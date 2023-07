SPECTACLE – LAVILLIERS MÉTAMORPHOSE & LE SYMPHONIQUE THIONVILLE-MOSELLE 30 boulevard Foch Thionville, 19 avril 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Bernard Lavilliers revient sur scène pour une tournée symphonique, accompagné par le Symphonique de Thionville-Moselle sous la direction de Salvatore Perri, pour interpréter des versions inédites de ses plus grandes chansons. Depuis 50 ans, Bernard Lavilliers chante l’amour, les fracas du monde contemporain contre les dictatures d’Amérique latine ou la vie dure des ouvriers. Et depuis toujours, il est resté le même. Un auteur, compositeur, interprète qui écrit des chansons pour exprimer la révolte des opprimés et des laissés pour compte. Un anarchiste, comme il se qualifie, qui n’a pas oublié d’où il vient.. Tout public

Vendredi 2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 . EUR.

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Bernard Lavilliers returns to the stage for a symphonic tour, accompanied by the Symphonique de Thionville-Moselle under the direction of Salvatore Perri, to perform previously unreleased versions of his greatest songs. For 50 years, Bernard Lavilliers has been singing about love, the upheavals of the contemporary world against the dictatorships of Latin America or the hard life of working-class people. And he has always remained the same. An author, composer and performer who writes songs to express the revolt of the oppressed and the disenfranchised. An anarchist, as he calls himself, who hasn’t forgotten where he came from.

Bernard Lavilliers vuelve a los escenarios en una gira sinfónica, acompañado por la Symphonique de Thionville-Moselle dirigida por Salvatore Perri, para interpretar versiones inéditas de sus grandes canciones. Desde hace 50 años, Bernard Lavilliers canta al amor, a los problemas del mundo actual contra las dictaduras de América Latina o a la dura vida de la clase trabajadora. Y siempre ha seguido siendo el mismo. Un autor, compositor e intérprete que escribe canciones para expresar la rebelión de los oprimidos y los desposeídos. Un anarquista, como él mismo se llama, que no ha olvidado de dónde viene.

Bernard Lavilliers kehrt auf einer Symphonie-Tournee auf die Bühne zurück, begleitet vom Symphonique de Thionville-Moselle unter der Leitung von Salvatore Perri, um unveröffentlichte Versionen seiner größten Lieder zu interpretieren. Seit 50 Jahren singt Bernard Lavilliers von der Liebe, von den Kämpfen der modernen Welt gegen die Diktaturen in Lateinamerika oder vom harten Leben der Arbeiter. Und seit jeher ist er derselbe geblieben. Ein Autor, Komponist und Interpret, der Lieder schreibt, um die Revolte der Unterdrückten und Zurückgelassenen auszudrücken. Ein Anarchist, wie er sich selbst nennt, der nicht vergessen hat, woher er kommt.

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME