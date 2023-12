Ultra randonnée – Tour de l’étang de Berre 30 Allée Jean Jaurès Istres, 27 avril 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

La fédération Française de Randonnée Pédestre et le comité départemental vous donnent rendez-vous les 27 et 28 avril pour une nouvelle édition de l’Ultra Randonnée 13 – Grand Tour de l’Étang de Berre !.

Toujours le même principe, aller au bout de soi pour terminer le tour complet et ses plus de 120 km ou le demi tour et ses 55 km.



C’est à allure libre, mais les ravitaillements ouvriront pour une allure de marche rapide.

> Le 27 à 03h00, départ de Miramas pour le tour complet

> Le 28 à 00h00, départ de Marignane pour le demi-tour



Deux ravitaillements par demi-tour pour une autonomie d’environ 20 kilomètres à avoir à chaque fois.



Les inscriptions ouvriront début 2024.

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



