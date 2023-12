Atelier Naturopathie 3 route de la Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher Atelier Naturopathie 3 route de la Loire Belleville-sur-Loire, 19 octobre 2024 10:00, Belleville-sur-Loire. Belleville-sur-Loire,Cher Découverte de la naturopathie « Se préparer contre les maux de l’hiver ».

2024-10-19 fin : 2024-10-19 12:00:00. 20 EUR.

3 route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Discovering naturopathy « Preparing for winter ailments » Descubrir la naturopatía « Prepararse para las dolencias invernales Entdeckung der Naturheilkunde « Sich gegen die Beschwerden des Winters vorbereiten » Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Code postal 18240 Lieu 3 route de la Loire Adresse 3 route de la Loire Ville Belleville-sur-Loire Departement Cher Lieu Ville 3 route de la Loire Belleville-sur-Loire Latitude 47.487008 Longitude 2.868993 latitude longitude 47.487008;2.868993

3 route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/