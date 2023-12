Animation: Pieds mouillés, drôles d’idées ! 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 5 octobre 2024 10:00, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Préparez-vous, l’eau monte! Un moment ludique et pédagogique avec des ateliers et animations ouverts à tous.

2024-10-05 fin : 2024-10-05 18:00:00. .

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Get ready, the water’s rising! A fun and educational event with workshops and activities open to all

Prepárate, ¡el agua está subiendo! Un evento divertido y educativo con talleres y actividades abiertas a todos

Bereite dich vor, das Wasser steigt! Ein spielerischer und pädagogischer Moment mit Workshops und Animationen, die für alle offen sind

