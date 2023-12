Camps nature pour ados 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 22 juillet 2024 08:00, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

La Maison de Loire du Cher propose un camp pour ados de 11 à 17 ans sur la semaine du 22 au 26 juillet 2024. 100% grand air, un « GREEN BREAK » bien mérité!.

2024-07-22 fin : 2024-07-26 19:30:00. .

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Maison de Loire du Cher is offering a camp for teenagers aged 11 to 17 during the week of July 22 to 26, 2024. 100% fresh air, a well-deserved GREEN BREAK!

La Maison de Loire du Cher propone un campamento para adolescentes de 11 a 17 años durante la semana del 22 al 26 de julio de 2024. 100% aire puro, ¡una merecida DESCANSO VERDE!

Das Maison de Loire du Cher bietet in der Woche vom 22. bis 26. Juli 2024 ein Camp für Teenager von 11 bis 17 Jahren an. 100% frische Luft, ein wohlverdienter « GREEN BREAK »!

