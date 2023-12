Animation scénographique: La Loire vagabonde 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 18 juillet 2024 10:00, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Pour les journées du patrimoine, la Maison de Loire ouvre sa scénographie en visite guidée..

2024-07-18 fin : 2024-07-18 12:30:00. EUR.

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



For the Heritage Days, the Maison de Loire opens its scenography in guided tour.

Para las Jornadas del Patrimonio, la Maison de Loire abre su escenografía a las visitas guiadas.

An den Tagen des Kulturerbes öffnet das Maison de Loire seine Szenografie für geführte Besichtigungen.

