Séjour trappeurs d’été 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 8 juillet 2024 09:30, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Jeux et aventures aux bords du fleuve pour découvrir la nature tout en s’amusant..

2024-07-08 fin : 2024-07-12 17:00:00. 70 EUR.

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Games and adventures along the river to discover nature and have fun at the same time.

Juegos y aventuras a orillas del río para descubrir la naturaleza y divertirse al mismo tiempo.

Spiele und Abenteuer an den Ufern des Flusses, um die Natur zu entdecken und dabei Spaß zu haben.

