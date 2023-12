Assemblée générale et repas convival Ouvert à Tous 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher Assemblée générale et repas convival Ouvert à Tous 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 8 juin 2024 18:00, Belleville-sur-Loire. Belleville-sur-Loire,Cher Assemblée générale et repas convivial ouvert à tous!.

2024-06-08 fin : 2024-06-08 22:30:00. .

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



General Assembly and convivial meal open to all! Asamblea General y comida de convivencia ¡abiertas a todos! Generalversammlung und gemütliches Essen für alle! Mise à jour le 2023-12-05 par BERRY Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Code postal 18240 Lieu 3 Route de la Loire Adresse 3 Route de la Loire Ville Belleville-sur-Loire Departement Cher Lieu Ville 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Latitude 47.486362 Longitude 2.868523 latitude longitude 47.486362;2.868523

3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/