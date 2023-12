Ateliers: Du blé au Pain – Visite de la ferme de M. Vincent LEFEVRE – Fabrication de pain au levain 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 1 juin 2024 09:30, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Découverte de l’exploitation de M. VINCENTE LEFEVRE à Saint Fargeau et fabrication de pain au levain..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 12:30:00. EUR.

3 Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



Discover VINCENTE LEFEVRE’s farm in Saint Fargeau and make sourdough bread.

Visite la granja de VINCENTE LEFEVRE en Saint Fargeau y elabore pan de masa madre.

Entdeckung des Betriebs von Herrn VINCENTE LEFEVRE in Saint Fargeau und Herstellung von Sauerteigbrot.

