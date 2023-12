Animation de l’été 3 Place d’Armes Beaulieu-sur-Loire, 7 juillet 2024, Beaulieu-sur-Loire.

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-09-22 12:30:00

Animation « fruits et légumes » organisée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire..

Animation « fruits et légumes » organisée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire.

Ce sont des produits mis en avant dans la boutique de la Maison du Terroir et valorisés par les producteurs qui ont été choisis pour réaliser l’animation de l’été.

Proposée le dimanche 7 juillet sur le vide-greniers du comité des fêtes – Rue Jean Moulin – résidence du Cormier, l’animation est prolongée tout l’été !

Plusieurs ateliers ludique, artistique, sensoriel sont proposés pour échanger sur les différentes productions locales.

EUR.

3 Place d’Armes

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX